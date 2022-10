Blessures PSV zorgen voor gespreksstof: ’Intern besproken’

Zo eenvoudig als vorige week in Zürich gaat het beslist niet worden, benadrukte Van Nistelrooy. De tegenstander is gewaarschuwd voor de kracht van PSV, heeft in de tussentijd met de Deen Bo Henriksen een nieuwe trainer gekregen, terwijl PSV met Yorbe Vertessen en Ismael Saibari nog maar eens twee nuttige schakels zag wegvallen door blessureleed. Vertessen was met zijn snelheid heel belangrijk in de door PSV met 1-5 gewonnen uitwedstrijd door via pijlsnelle counters voor de 0-1 en 0-2 te zorgen. Dat gaf PSV vleugels, waardoor de ploeg van Van Nistelrooy kort na rust al met 0-5 voorstond.

„Een ploeg die met 0-5 voor komt in een Europese wedstrijd is iets wat je bijna nooit ziet”, beseft Van Nistelrooy. „Niet in de Europa League, maar ook niet in de Champions League of de Conference League. Dat maak je niet elke keer mee. De wedstrijd zal zeker heel anders worden dan het eerste duel. Daar bereiden we ons in ieder geval wél goed op voor. Er heeft ook een trainerswissel plaatsgevonden bij de tegenstander. Dan moet je toch kijken wat er gaat veranderen in hoe ze spelen. Maar wij richten ons vooral op onszelf. Het is belangrijk, dat wij zelf goed zijn.”

Harken op personele vlak

Op het personele vlak blijft het harken voor de PSV-trainer. Goed nieuws voor Van Nistelrooy is, dat Luuk de Jong, Mauro Junior en Noni Madueke gedeeltelijk weer meetrainen met de groep. „De komende tijd worden ze geïntegreerd in de teamtraining. De een is langer weggeweest dan de ander, dus dat zal per speler verschillen”, aldus Van Nistelrooy, die nog wel even geduld moet hebben. „Ze hebben nog wel wat trainingen nodig. We nemen geen enkel risico, maar Luuk is bijvoorbeeld erg fit, waardoor het ook ineens snel kan gaan.”

De bijzondere situatie in Heerenveen, waar twee spelers in een minuut tijd uitvielen met spierblessures heeft wel voor gespreksstof gezorgd bij PSV. „Twee spierblessures die binnen één minuut in een wedstrijd vallen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren, maar daar moet je wel goed naar kijken. Intern hebben we gekeken of we al het mogelijke hebben gedaan binnen onze programma’s om het te voorkomen. Dat bleek zo te zijn.”

Van Nistelrooy vindt, dat er binnen de technische staf en medische staf voldoende aandacht is voor het voorkomen van blessures. „We zijn altijd voorzichtig. We zitten in topsport en dan zoek je grenzen op om maximale prestaties te leveren. Maar de gezondheid van spelers staat op één. Als er signalen zijn dat fysieke problemen of vermoeidheid een rol speelt, dan zullen we dat altijd serieus nemen”, aldus de PSV-trainer, die ook beseft sommige factoren niet in de hand te hebben. „Het is een universeel probleem in het voetbal, waarin je ook te maken hebt met de programma’s die in elkaar worden geknutseld door de UEFA en de FIFA. Wij hebben echter alles gedaan wat in onze macht ligt en dan is het uiteindelijk ook een soort van overmacht.”