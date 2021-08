Schoonspringster Inge Jansen valt stil na ’bizar’ resultaat: ’Iedereen moest huilen’

Concentratie bij Inge Jansen vlak voor haar sprong. Ⓒ ANP/HH

TOKIO - Het podium bleef zoals verwacht buiten bereik, maar desalniettemin was de vijfde plek van Inge Jansen op de driemeterplank in Tokio er één van historische waarde. Nooit eerder presteerde een Nederlandse beter op dit onderdeel. En dus kwamen er enorme emoties los. In Tokio, maar ook tienduizend kilometer verderop in Nederland.