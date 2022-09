Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik weet dat hij heel graag een keer wil komen kijken, maar het is gewoon lastig’ Rico Verhoeven hoopt rollen ooit keer om te draaien met Max Verstappen

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Max Verstappen en Rico Verhoeven hebben lol na de door Verstappen veroverde pole op zaterdag. Ⓒ EPA

ZANDVOORT - Rico Verhoeven was zondag, net als een dag eerder, aandachtig toeschouwer in Zandvoort. Vol spanning keek hij toe tijdens de tweede Dutch Grand Prix ’nieuwe stijl’. „Het is keihard”, jubelde hij na de zege van Max Verstappen, met wie hij een goede band onderhoudt.