Bayern-trainer onder vuur: ’Hoe moet ik dat nu weten?’

„Hoe moet ik dat nu weten?”, zei de coach van de kampioen. „Dat moet je vragen aan de mensen die er over gaan. Mijn gevoel lijkt me niet zo belangrijk.”

Bayern leed de grootste competitienederlaag sinds 4 april 2009, toen het met dezelfde cijfers onderuit ging tegen VfL Wolfsburg. Kovac krijgt al weken kritiek over het stroeve spel van Bayern, dat nu in de Bundesliga vier punten minder heeft dan koploper Borussia Mönchengladbach. Bayern won wel alle drie de groepswedstrijden in de Champions League.

Bayern München speelde tegen Eintracht Frankfurt bijna de hele wedstrijd met een man minder. Jérôme Boateng kreeg al in de elfde minuut een rode kaart. Bayern ontvangt woensdag Olympiakos Piraeus voor de vierde poulewedstrijd in de Champions League. Komende zaterdag komt Borussia Dortmund op bezoek.