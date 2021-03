’Paris Saint-Germain mengt zich in strijd om Memphis Depay en gebruikt Neymar als troefkaart’

Barcelona hoopte Depay afgelopen zomer al naar Camp Nou te halen, maar vanwege de penibele financiële situatie bij de club van Ronald Koeman konden de Catalanen niet voldoen aan de eisen van Lyon.

Komende zomer loopt het contract van de Oranje-international af, maar een overgang naar Spanje is niet langer een uitgemaakte zaak, meldt Le Parisien.

PSG schijnt namelijk interesse te hebben in de aanvaller, die de afgelopen seizoenen zich nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld in Frankrijk. Depay was in 169 duels goed voor 69 doelpunten en 52 assists.

Technisch directeur Leonardo van PSG denkt goede papieren te hebben. Hij hoopt dat de band tussen Neymar en Depay de Nederlander naar Parijs kan lokken. De komst van de voormalig PSV’er lijkt echter geen prioriteit te hebben. Eerst zou PSG nog een rechtsback en een middenvelder willen vastleggen.

Ook Juventus schijnt het vizier inmiddels op Depay te hebben gericht. Mogelijk willen die Italianen de aanvaller vastleggen als vervanger van de dure Cristiano Ronaldo, die De Oude Dame vanwege de hoge salariskosten inmiddels liever kwijt dan rijk zijn.