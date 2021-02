Club Brugge verwacht Noa Lang niet coronavrij voor return met Dinamo Kiev

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Stojkovic nieuwe bondscoach Servische voetballers

14.18 uur: Dragan Stojkovic is de nieuwe bondscoach van de Servische voetballers. Hij krijgt van de Servische bond de taak de ploeg naar het WK van 2022 te leiden.

De 55-jarige Stojkovic is de opvolger van Ljubisa Tumbakovic, die in december werd ontslagen. Met Tumbakovic was het Servië van Ajacied Dusan Tadic er niet in geslaagd plaatsing voor het aanstaande EK af te dwingen.

Stojkovic, 84-voudig international voor Joegoslavië, werkte als clubtrainer bij het Japanse Nagoya Grampus Eight en Guangzhou R&F uit China. Bij de laatste club werd hij opgevolgd door Giovanni van Bronckhorst.

Voetbal: Lang mist waarschijnlijk ook return met Kiev

14.14 uur: Noa Lang testte afgelopen woensdag positief op het coronavirus en er zijn weinig mensen bij Club Brugge die er rekening mee houden dat hij donderdag alweer van de partij is. De koploper van België speelt dan de return in de Europa League tegen Dinamo Kiev, na de 1-1 van afgelopen donderdag.

Naast Lang heeft ook Stefano Denswil bij Brugge het virus onder de leden. Net zoals oud-Ajacied Mats Rits, Hans Vanaken en Matej Mitrovic. Het is nog maar zeer de vraag of een van hen wel tijdig coronavrij raakt. Denswil en Mitrovic zitten nu het langst in quarantaine, sinds afgelopen zondag.

Het goede nieuws op coronagebied voor Brugge is dat er bij de laatste ronde geen nieuwe positieve gevallen zijn geconstateerd. Daarmee lijkt een verdere uitbraak voorkomen.

Tennis: Krejcikova en Ram winnen opnieuw gemengd dubbel in Melbourne

13.37 uur: De Tsjechische Barbora Krejcikova en de Amerikaan Rajeev Ram hebben op de Australian Open de titel gepakt in het gemengd dubbelspel. Krejcikova en Ram lieten in de finale in een uur de Australische combinatie Sam Stosur en Matthew Ebden kansloos: 6-1 6-4.

Voor de 25-jarige Krejcikova is het al haar derde titel op een rij in Melbourne in het gemengd dubbelspel. In 2019 vormde ze ook een koppel met Ram, vorig jaar speelde ze samen met de Kroaat Nikola Mektic.

Krejcikova won in 2018 samen met Katerina Siniakova het vrouwendubbelspel op Roland Garros en Wimbledon. De tien jaar oudere Ram won vorig jaar samen met de Brit Joe Salisbury nog de Australian Open in het mannendubbelspel. Zondag staan ze opnieuw in de eindstrijd.

Paardensport: Dressuurruiters Van Baalen en Zweistra op Indoor Brabant

13.06 uur: Marlies van Baalen en Thamar Zweistra maken tijdens The Dutch Masters Indoor Brabant hun opwachting op het onderdeel dressuur. Bondscoach Alex van Silfhout van de dressuurruiters heeft ook de top-3 van het afgelopen NK aangewezen.

„Ik mag vijf combinaties inschrijven. Het liefst had ik er meer gehad, maar onder deze omstandigheden is het niet anders. Het was moeilijk om een keuze te maken, ik heb er best wel even over gedaan”, aldus Van Silfhout. „Ik heb gekozen voor de top-3 van het NK in september, met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens. Zweistra heeft al deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden afgelopen maanden en Marlies van Baalen heeft vorige week in Tolbert bij de Kaderwedstrijd opvallend gepresteerd met Go Legend. Dat zijn de vijf die in Den Bosch aan de start komen.”

Bondscoach Rob Ehrens van de springruiters heeft negen ruiters ingeschreven. Naast regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager zijn dat Bart Bles, Willem Greve, Eric en Maikel van der Vleuten, Jur Vrieling, Jeroen Dubbeldam, Harrie Smolders en Leopold van Asten.

The Dutch Masters Indoor Brabant vindt dit jaar plaats zonder publiek. Het evenement in Den Bosch begint op vrijdag 12 maart en eindigt op zondag 14 maart.

Algemeen: jongerenorganisaties en sportbonden roepen op tot buiten sporten

12.29 uur: Jongerenorganisaties en sportbonden roepen het kabinet op om zo snel mogelijk jongeren in groepen of teamverband (buiten) te laten sporten bij hun vereniging. Jongeren zijn volgens hen gedurende de coronacrisis aanzienlijk minder gaan sporten, wat een negatieve invloed heeft op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Onderzoeken onderstrepen dat.

De inspanningen van de overheid om de coronapandemie te bestrijden, worden door zowel de sportsector als de jongerenorganisaties erkend. „Dat neemt niet weg dat veel jongeren zich in een schrijnende situatie bevinden. Op een leeftijd dat de wereld voor hen opengaat, zitten velen langdurig eenzaam thuis”, zeggen de organisaties. „Jongvolwassenen missen inmiddels al maandenlang de mogelijkheid om met leeftijdsgenoten samen te sporten. Om even bij je vereniging gezond bezig te zijn en de sleur van dagenlang binnen zitten te doorbreken. Ze kunnen hun vrienden amper zien en er is geen uitlaatklep meer.”

Sportbonden en jeugdraden, studentenorganisaties, jongerenorganisaties en de duizenden sport- en jeugdverenigingen in Nederland zijn ervan overtuigd dat ze juist in deze periode een deel van de oplossing kunnen bieden. „Wij kunnen hen fit, gezond en weerbaar houden door hen hun favoriete buitensport te laten beoefenen onder deskundige begeleiding.”

Rugby: Dan Carter zet punt achter zijn loopbaan

10.09 uur: De Nieuw-Zeelander Dan Carter beëindigt zijn loopbaan. De 38-jarige Carter werd twee keer wereldkampioen met de All Blacks, het rugbyteam van Nieuw-Zeeland.

Carter is international sinds 2003 en droeg het Nieuw-Zeelandse shirt 112 keer. Met een totaal van 1.598 punten heeft hij niet alleen het record van de Nieuw-Zeelandse selectie in handen, maar ook van alle nationale teams ter wereld.

Carter veroverde de wereldtitel in 2011 en 2015. Carter werd ook driemaal (2005, 2012 en 2015) uitgeroepen tot beste speler ter wereld.

Basketbal: Murray leidt Nuggets met 50 punten langs Cavaliers

09.11 uur: Jamal Murray heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met een bijdrage van liefst vijftig punten langs Cleveland Cavaliers geleid. Het werd in Cleveland 120-103 voor de Nuggets.

De 23-jarige Murray, die met 21 van de 25 schotpogingen succesvol was, scoorde niet eerder in zijn carrière zo vaak in het reguliere seizoen. Zijn oude record stond op 48.

Halverwege het duel leidden de Nuggets al met 69-50. In het derde en vierde kwart draaiden de bezoekers wat minder, maar het werd geen moment spannend meer. In het vierde kwart nam Murray nog maar eens achttien van de eerste negentien punten in de slotperiode voor zijn rekening. Hij sloot de avond in stijl af met een fraaie dunk.

Het was de tweede zege van de Nuggets op de Cavaliers in tien dagen tijd.