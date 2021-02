Dan Carter (38) zet punt achter rugbycarrière

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Rugby: Dan Carter zet punt achter zijn loopbaan

10.09 uur: De Nieuw-Zeelander Dan Carter beëindigt zijn loopbaan. De 38-jarige Carter werd twee keer wereldkampioen met de All Blacks, het rugbyteam van Nieuw-Zeeland.

Carter is international sinds 2003 en droeg het Nieuw-Zeelandse shirt 112 keer. Met een totaal van 1.598 punten heeft hij niet alleen het record van de Nieuw-Zeelandse selectie in handen, maar ook van alle nationale teams ter wereld.

Carter veroverde de wereldtitel in 2011 en 2015. Carter werd ook driemaal (2005, 2012 en 2015) uitgeroepen tot beste speler ter wereld.

Basketbal: Murray leidt Nuggets met 50 punten langs Cavaliers

09.11 uur: Jamal Murray heeft zijn ploeg Denver Nuggets in de NBA met een bijdrage van liefst vijftig punten langs Cleveland Cavaliers geleid. Het werd in Cleveland 120-103 voor de Nuggets.

De 23-jarige Murray, die met 21 van de 25 schotpogingen succesvol was, scoorde niet eerder in zijn carrière zo vaak in het reguliere seizoen. Zijn oude record stond op 48.

Halverwege het duel leidden de Nuggets al met 69-50. In het derde en vierde kwart draaiden de bezoekers wat minder, maar het werd geen moment spannend meer. In het vierde kwart nam Murray nog maar eens achttien van de eerste negentien punten in de slotperiode voor zijn rekening. Hij sloot de avond in stijl af met een fraaie dunk.

Het was de tweede zege van de Nuggets op de Cavaliers in tien dagen tijd.