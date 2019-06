Crisis rond Messi: ’Dit heeft niets met voetbal te maken’

Na twee wedstrijden bungelen de trotse Argentijnen met één puntje troosteloos onderaan in Groep B en moet een overwinning op Qatar zondagavond de deur naar de kwartfinale alsnog openen. De nationale media in het Zuid-Amerikaanse land zijn vernietigend voor hun elftal, dat met 2-0 van Colombia verloor en tegen Paraguay (1-1) op het nippertje gelijkspeelde.

Geen plan

Volgens de krant Olé is er geen enkel plan of idee te bespeuren in het spel van Argentinië. „We begeven ons met schoenen vol groene zeep op glad ijs. Gelukkig strafte Paraguay dat niet af en was de VAR ons goed gezind”, verwijst de krant naar een discutabele strafschop die de ploeg kreeg. Messi is statisch en rond hem staat er helemaal niemand op. We grijpen ons vast aan een illusie die veel meer wegheeft van een utopie”, is het medium pessimistisch over de toernooikansen van de ’Albiceleste’.

Dat het in de toekomst beter gaat, daar heeft La Nacion ook geen vertrouwen in. „Je zou kunnen zeggen dat dit een ploeg in overgang is, maar dit team heeft niets met voetbal te maken. Het is los zand. Dit is een selectie zonder ruggengraat, zelfs als we ons voor de kwartfinale plaatsen verbloemt dat de crisis niet. Ook Messi speelt op zijn allerslechtst. Hij protesteert meer dan dat hij voetbalt”, vindt de krant.

Winnen noodzaak

Argentinië móet winnen van Qatar om kansrijk te blijven voor de kwartfinale. Bij een gelijkspel eindigt het sowieso als hekkensluiter in Groep B, bij een zege finisht de ploeg als nummer 2 of nummer 3 in de poule. De nummer 2 gaat sowieso naar de laatste acht, terwijl van de drie poules de twee beste nummers 3 doorgaan.