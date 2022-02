LIVE 1500 meter met titelverdediger Kjeld Nuis, Thomas Krol en Marcel Bosker

Bosker komt al voor de dweil in actie, Krol en Nuis zitten in het tweede deel van het programma. Maar na de rit van Nuis zijn er nog vier ritten met acht schaatsers en dus is het net zoals zondag bij Patrick Roest en maandag bij Ireen Wüst dan vooral wachten. Zo zit in rit 13 nog Joey Mantia, de Amerikaan is dit seizoen leider in de wereldbeker.

Bekijk in het olympisch matchcenter de tussenstand op de 1500 meter.

Startlijst

Peter Michael Haralds Silovs - Antoine Gelinas-Beaulieu Ruslan Zakharov - Seonghyeon Park Cornelius Kersten - MARCEL BOSKER Dmitriy Morozov - Ziwen Lian Alessio Trentini - Haotian Wang Daniil Aldoshkin - Casey Dawson Mathias Voste - Tyson Langelaar Emery Lehman - Sergei Trofimov THOMAS KROL - Peder Kongshaug Kim Min-seok - KJELD NUIS Kristian Ulekleiv - Bart Swings Seitaro Ichinohe - Joey Mantia Takuro Oda - Zhongyan Ning Allan Dahl Johansson - Connor Howe

Marcel Bosker met Patrick Roest. Ⓒ ANP/HH

Marcel Bosker

In rit vier mag de in Zwitserland geboren Marcel Bosker het opnemen tegen Cornelius Kersten, de Haarlemmer die pas sinds 2014 uitkomt voor Groot-Brittannië. Normaliter zal Bosker zijn tegenstander op een flinke achterstand zetten, want zijn persoonlijk record is ruim vier seconden sneller.

Thomas Krol. Ⓒ ANP/HH

Thomas Krol

De pas 20-jarige Peder Kongshaug is de tegenstander van Thomas Krol. Krol eindigde op de drie WK’s sinds de vorige Spelen als eerste, tweede en eerste op het koningsnummer in het schaatsen. Ook werd hij al drie jaar op een rij Nederlands kampioen. Oftewel, Krol is de topfavoriet. Ware het niet dat hij dit jaar wel wat minder presteert op de internationale wedstrijden, zo kwam hij in de wereldbekerwedstrijden nimmer op het hoogste schavot terecht.

Bekijk ook: Tegenpolen Kjeld Nuis en Thomas Krol maken zich op voor titanenstrijd

Kjeld Nuis. Ⓒ ANP/HH

Kjeld Nuis

Wat voor Krol geldt, geldt ook voor Kjeld Nuis. Op basis van de afgelopen jaren een absolute topfavoriet: een geweldig wereldrecord, winst van de wereldbeker en de wereldtitel twee jaar geleden en ook vorig jaar was er zilver op het WK. Maar dit jaar wilde het in de wereldbeker allerminst vlotten voor de Nederlander. Zijn tegenstander, Kim Min-seok, won de eerste wereldbeker van het seizoen. Hij was vier jaar terug als 18-jarige bovendien al de winnaar van olympisch brons op dit onderdeel.

