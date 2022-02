Titelverdediger Kjeld Nuis klopt zilveren Thomas Krol en knalt naar goud op 1500 meter

Krol legde met zijn rit na een geweldige opening de lat enorm hoog voor de rest, maar Nuis liet zich niet afleiden. Hij verloor wat tijd in de beginfase, maar kon zijn snelheid beter vasthouden in de slotfase van zijn race, waardoor Nuis Krol aftroefde met 34 honderdste van een seconden. Daarna begon het grote wachten voor beide Nederlanders.

In de rit na Nuis werd al duidelijk dat veel anderen zich zouden stukbijten, want Bart Swings en Kristian Ulekliev kwamen niet in de buurt. Daarna kwam de grote uitdager van het Nederlandse duo: Joey Mantia. De Amerikaan opende voor zijn doen snel, maar kon het daarna niet meer bolwerken. Ook thuisrijder Zhongyan Ning kwam er bij lange na niet aan. De twee laatste schaatsers wisten niet meer te verrassen en dus prolongeerde Nuis zijn olympische titel.

Marcel Bosker met Patrick Roest. Ⓒ ANP/HH

Marcel Bosker (negende)

De in Zwitserland geboren Nederlander Marcel Bosker moest het opnemen tegen Cornelius Kersten, de Haarlemmer die sinds 2014 uitkomt voor Groot-Brittannië. Kersten begon veel sterker dan Bosker, maar dat pakte ideaal uit voor de Nederlander. Want op de laatste wissel kon hij perfect achter Kersten aanrijden. Daardoor zette hij de verreweg snelste tijd van het moment (na 7 schaatsers) neer met 1.45,42.

Met die tijd nam Bosker revanche op alle kritiek van de voorbije weken. Hij plaatste zich immers niet voor de 1500 meter, maar mocht vanwege de matrix en zijn deelname op de ploegenachtervolging toch op deze afstand uitkomen.

Na afloop was hij dan ook tevreden. „Ik ging voor mijn pr (op een laaglandbaan, red.), maar de omstandigheden waren best pittig. Uiteindelijk was dit gewoon hele goeie rit en daar ben ik dan blij mee.”

Thomas Krol. Ⓒ ANP/HH

Thomas Krol (tweede)

Tegen de pas 20-jarige Peder Kongshaug begon de rit van Krol al niet lekker met een valse start, waardoor er extra geduld was gevraagd. Bij de tweede poging waren beiden wel goed weg. De opening van Krol was furieus met 23,1. Daarna was ook de eerste ronde geweldig snel met 25 seconden. Ook in zijn tussenronde bleef hij goed overeind, waarna hij in een olympisch record finishte van 1.43,55.

Kjeld Nuis. Ⓒ ANP/HH

Kjeld Nuis (eerste)

In de rit na Krol reed titelverdediger Kjeld Nuis tegen de winnaar van het brons in 2018 Kim Min-seok, onder het toeziend oog van de winnares van maandag en zijn kamergenoot Ireen Wüst. Nuis lag bij de opening een kleine drie tienden achter, maar had vervolgens een perfecte wissel achter de Zuid-Koreaan, waardoor het verschil stabiel bleef. In de tussenronde verkleinde Nuis het verschil tot acht honderdste. In de laatste ronde maakte hij het verschil en was hij ruim 3 tienden sneller dan Krol.

