Krankzinnig slot bij Twente - RKC

In de eerste helft waren de hoogtepunten nog schaars. RKC nam in de 24e minuut de leiding. Anas Tahiri zette op het middenveld zelf de aanval op en na meerdere combinaties kon hij even later zelf de bal in het lege doel schuiven: 0-1.

Twente kwam in de 64e minuut langszij. Na een pass van Calvin Verdonk schoot Haris Vuckic de gelijkmaker achter doelman Kees Heemskerk, die de geblesseerde Etienne Vaessen verving. Verdonk werd afgelopen week aan de selectie toegevoegd als vervanger van José Matos, die door een zware knieblessure maandenlang is uitgeschakeld.

RKC leek er met de zege vandoor te gaan toen rechterverdediger Ingo van Weert in de 79e minuut de 1-2 binnenschoot. Twente sloeg via Vuckic (90e minuut) en Rafik Zekhnini (92e minuut) echter hard toe: 3-2. RKC maakte in de 93e minuut via Paul Quasten toch nog gelijk (3-3) en Hans Mulder schoot daarna de bal voor de Waalwijkers nog tegen paal.

Twente heeft na drie speelronden 5 punten en RKC staat nu op 1 punt.