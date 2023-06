Sparta zoekt verder na ‘nee’ Fred Rutten

Rutten was eerder al werkzaam bij Al-Shabab in de Verenigde Arabische Emiraten, Maccabi Haifa in Israël en Anderlecht in België. Rutten was vorig seizoen werkzaam als assistent van hoofdtrainer Ruud van Nistelrooy bij PSV, maar die samenwerking verliep met horten en stoten.

Na zijn vertrek bij PSV gaf Rutten aan, dat hij graag weer zelfstandig hoofdtrainer wilde zien. Sparta waagde zijn kans, maar de ervaren trainer ziet zijn toekomst over de grens, zodat Sparta weer verder moet zoeken.