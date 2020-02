Van Gerwen: ’Men moet niet aan mij twijfelen’

Michael van Gerwen is na twee speelronden nog foutloos in de Premier League. Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Michael van Gerwen gaat na twee klinkende overwinningen in evenzoveel speelrondes alweer solo aan de leiding in de Premier League. De Brabander, die de afgelopen vier edities won, is vol vertrouwen dat hij zijn zegetocht gaat voorzetten.