Australian Open lonkt voor Lesley Pattinama-Kerkhove, Gijs Brouwer strandt in kwalificatie

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft nog één zege nodig om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. In de tweede ronde van de kwalificaties was de 32-jarige Nederlandse met 6-4 6-1 te sterk voor de 31-jarige Katarzyna Kawa uit Polen. Pattinama-Kerkhove, de nummer 235 van de wereld, stond niet eerder in het hoofdtoernooi in Melbourne.

