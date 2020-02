AZ in slotfase naast LASK Linz

Binnen de minuut leek de ploeg van trainer Arne Slot al een penalty mee te krijgen. Myron Boadu werd gehaakt en de bal ging dan ook op de stip. De VAR draaide het echter terug, de overtreding was buiten het strafschopgebied gemaakt. Uit de toegekende vrije trap kwam geen treffer.

Leeuwin pechvogel

In de 26e minuut was het toch raak, maar wel voor LASK Linz. Marko Raguz scoorde uit een ingooi van de Oostenrijker via het been van Ramon Leeuwin: 0-1. Myron Boadu was in de beginfase van de tweede helft dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Alexander Schlager redde op zijn inzet van dichtbij.

Strafschop

Hier leek het ook op uit te draaien, totdat James Holland namens LASK Linz hands maakte in zijn eigen strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR ging de bal nu juist wel op de stip. Teun Koopmeiners had daar ook nu geen moeite mee: 1-1.

Het was tevens de eindstand. De aanvoerder voorkwam daarmee de derde nederlaag op rij voor AZ. Eerstedivisionist NAC Breda schakelde de Alkmaarders uit in de KNVB-beker (1-3) en afgelopen zaterdag verloor AZ in de competitie met 2-0 bij FC Twente.

