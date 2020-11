Joachim Löw blijft bondscoach van Duitsland

De positie van de 60-jarige Löw stond ter discussie na een serie slechte resultaten. Dieptepunt was de smadelijke nederlaag van twee weken geleden tegen Spanje in de Nations League (6-0).

Löw is al sinds 2006 bondscoach van Duitsland. Hij leidde zijn ploeg in de 2014 naar de wereldtitel. De top van de Duitse voetbalbond sprak maandag over het functioneren van Löw. Al snel bleek dat de bondscoach van Duitsland nog veel vertrouwen geniet.

Hij heeft zich met zijn ploeg geplaatst voor het EK, dat uitgesteld is naar komende zomer. Duitsland is volgende week een van de groepshoofden tijdens de loting voor het kwalificatietoernooi van het WK van 2022. Ondanks de ruime nederlaag tegen Spanje heeft Duitsland zich gehandhaafd in de hoogste poule van de Nations League.

Het contract van Löw loopt tot aan het einde van het WK van 2022 in Qatar.