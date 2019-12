Sport Kort: Handbalmannen ten onder in Roemenië

Handbal: Oranje mannen verliezen van Roemenië

22.39 uur: De Nederlandse mannen hebben op een vierlandentoernooi in Boekarest verloren van Roemenië. Het gastland won de interland met 27-25. Zondag treedt Oranje aan tegen Algerije. Het toernooi dient als voorbereiding op het EK, dat in januari wordt gehouden in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. De Nederlandse mannenploeg doet voor het eerst in de handbalgeschiedenis mee aan de Europese eindronde.

Nederland leidde tegen Roemenië bij de rust met 13-11, wist in de tweede helft lang vol te houden, maar gaf in de slotfase de wedstrijd alsnog uit handen. „Los van het resultaat zijn we tevreden met hoe we gespeeld hebben. We hebben deze oefenwedstrijd gebruikt om een aantal zaken te proberen en dat is goed gelukt”, vertelde assistent-coach Edwin Kippers. Niels Versteijnen werd topscorer met zeven goals. Zijn broer Arjan Versteijnen maakte zijn debuut als doelman.

Arno Havenga Ⓒ Hollandse Hoogte

Waterpolo: Oranje vrouwen boeken kleine zege op China

19.58 uur: De Nederlandse vrouwen hebben in Rotterdam een oefenwedstrijd van China nipt gewonnen: 10-9. De periodestanden waren 3-0, 2-2, 2-6 en 3-1. Komende maandag oefent de ploeg van bondscoach Arno Havenga nogmaals tegen China, maar dan in Veenendaal.

De waterpolosters zijn in voorbereiding op het EK in Boedapest, van 12 tot en met 26 januari. Daar verdedigt Oranje de Europese titel. Als de ploeg erin slaagt het EK opnieuw te winnen, is het ook verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio van 2020.

Dominik Paris Ⓒ AFP

Skiën: Paris weer beste op afdaling in Bormio

13.45 uur Dominik Paris is dit seizoen vooralsnog ongenaakbaar op de afdaling. De Italiaanse skiër was zaterdag in Bormio de beste en heeft nu vier wereldbekerwedstrijden op rij gewonnen.

De Zwitser Urs Kryenbühl eindigde op 0,08 seconden achterstand als tweede, voor zijn landgenoot Beat Feuz.

Paris won vrijdag ook al in Bormio. Dat was toen zijn vierde zege in de Italiaanse plaats. Paris verbeterde daarmee het record van de Oostenrijker Michael Walchhofer, die drie keer de beste was in Bormio.

D'Angelo Russell. Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Russell leidt Warriors naar vierde zege op rij

08.23 uur: De basketballers van Golden State Warriors doen het na een slechte start van het seizoen steeds beter in de NBA. D’Angelo Russell leidde zijn team vrijdagavond naar de vierde zege op rij. De Warriors wonnen met 105-96 van Phoenix Suns. Russell nam 31 punten voor zijn rekening voor de verliezend kampioen van vorig seizoen.

Portland Trailblazers was ruim een week geleden het laatste team dat de Warriors wist te verslaan. Daarna volgden overwinningen op New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves en Houston Rockets.

Boston Celtics was vrijdag met 129-117 te sterk voor Cleveland Cavaliers. Orlando Magic versloeg Philadelphia 76ers met 98-97.