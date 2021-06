Frenkie de Jong loopt niet weg voor de strafschoppen: ’Dan neem ik er eentje’

Dat zei hij zaterdagmiddag op de persconferentie in de aanloop naar de achtste finale op het EK.

„Of ik een strafschop moet nemen in de serie? Dat weet ik niet, dat moet je aan de trainer vragen”, lachte De Jong. „Maar we hebben er op getraind, en als de trainer wil dat ik er eentje neem, dan neem ik er eentje”, aldus de middenvelder van Barcelona.

Gevraagd naar zijn mening over het 5-3-2-systeem zei De Jong: „Je kunt zien dat er sinds dat we er sinds het eerste trainingskamp op zijn gaan trainen, het steeds beter gaat. Je kunt al een grote ontwikkeling zien, en we groeien door. Hopelijk kunnen we tegen Tsjechië weer een stap zetten.”

Tegen Noord-Macedonië zag De Jong dat Oranje af en toe een slordige fase had. En nee, dat lag niet aan het systeem, vindt hij. „Als je een bal over tien meter bij de tegenstander inlevert, kun je dat moeilijk aan het systeem wijten. Tsjechië speelt gedisciplineerd en staan goed georganiseerd. We zullen top moeten zijn om verder te bekeren.”

