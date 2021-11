Manchester United kansloos tegen stadgenoot Manchester City

De Citizens bezetten de tweede plek in de Premier League, met twee punten minder dan Chelsea, dat later op zaterdag nog in actie komt tegen Burnley. Manchester United staat vijfde. Het gat met Chelsea is al acht punten.

City startte als favoriet aan het treffen met de stadsgenoot en maakte die favorietenrol binnen tien minuten waar. Eric Bailly werkte de bal na zeven minuut in eigen doel. Het was geen verrassing dat United een doelpunt moest slikken op Old Trafford, want de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer hield sinds maart de nul niet meer in eigen huis.

Eric Bailly baalt van zijn eigen doelpunt. Ⓒ ANP/HH

In de laatste minuut van de eerste helft deelde Bernardo Silva de genadeklap al uit aan The Mancunians. Het doelpunt was een volledige Portugese aangelegenheid, want de assist kwam van João Cancelo. Tussendoor had Cristiano Ronaldo voor United een goede kans gekregen. Zijn volley was net niet goed genoeg geplaatst.

In de tweede helft werd er niet meer gescoord. Bij de thuisploeg viel Donny van de Beek, luidkeels aangemoedigd, 10 minuten voor tijd in. Ook hij wist het verschil niet te maken bij het onmachtige United.

Manchester City-spelers vieren de openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

Het is de tweede topper op rij die United op eigen veld verliest. Twee weken geleden was Liverpool veel te sterk voor United (0-5), dat zich vervolgens herstelde met een 3-0-zege in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.