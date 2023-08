Niels Laros (18) kan na dappere race net niet stunten op WK atletiek in finale 1500 meter

De wereldtitel ging enigszins verrassend naar de Amerikaan Josh Kerr in 3.29,38. Hij versloeg in de eindsprint de Noorse olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen, die met zilver genoegen moest nemen (3.29,65). De bronzen plak was voor de Noor Narve Gilje Nordas in 3.29,68.

Laros verbaasde op het mondiale toernooi in de Hongaarse hoofdstad iedereen met zijn volwassen optredens in de series en de halve finales van de 1500 meter. Hij won als jongste deelnemer op de afstand brutaal zijn serie en liep in de halve finales en passant een Nederlands record van 3.32,74.

Niet bang zijn

„Een matige race”, vond het hardlooptalent uit Oosterhout er zelf van. „De opdracht van mijn trainer was van voren meelopen en vooral niet bang zijn. Dat ging aardig, maar ik verspeelde te veel energie en dan kom je jezelf tegen op het laatste stuk. Ik denk dat ik nog te weinig ervaring heb om de tactiek die mijn trainer voor ogen had tot in de puntjes uit te voeren.”

„Het besef zal later wel komen dat het niet zo slecht is als ik het nu vind”, vervolgde Laros, die eerder in het seizoen met overmacht de titels op de 1500 en 5000 meter veroverde bij de EK onder 20 in Jeruzalem. „Tiende van de wereld, weer een Nederlands record. Ik heb niks te klagen. Maar het is een finale en dan hoop je op meer. Ik deed op 200 meter voor de finish nog mee voor de medailles, dan vind ik het toch zonde dat ik tiende ben geworden. Temeer ook omdat ik me voor de finale supergoed voelde en enorm veel vertrouwen had.”

Visser weer niet in WK-finale 100 meter horden

Nadine Visser heeft niet de finale gehaald van de 100 meter horden. De 28-jarige atlete eindigde in haar heat van de halve finales als derde in 12,62, maar daarmee kwam ze te kort voor een plek in de eindstrijd. Een jaar geleden op de WK in Eugene strandde de Noord-Hollandse ook al in de halve finales.

Maayke Tjin A-Lim werd ook uitgeschakeld. Ze eindigde in haar heat van de halve finales als zevende in 13,05 en dat was evenmin goed genoeg.

Visser mikte wel degelijk op die finaleplek. Het zou haar derde worden op een WK. In 2017 in Londen eindigde Visser als zevende in de finale, twee jaar later op de WK in Doha werd ze zesde. Maar in Boedapest redde ze het weer niet. Wereldkampioene Tobi Amusan won haar heat in 12,56, de Jamaicaanse Ackera Nugent werd tweede in 12,60.

Visser kende geen vlekkeloze aanloop naar de titelstrijd in Boedapest. Ze kreeg weer last van haar hamstrings na de Diamond League in Stockholm in juli en moest een onwelkome rustperiode inlassen.

Toch leek ze op tijd haar vorm te pakken te hebben, want de series kwam ze vrij soepel door. In de halve finales vocht ze zichtbaar voor meer, maar het was het net niet. De teleurstelling was groot. Ontroostbaar droop Visser af. Ze kon alleen uitbrengen dat ze het bij de start had laten liggen.