PSV wuift grootste transferflop ooit uit

Met slechts 36 optredens in de hoofdmacht gaat Baumgartl de boeken in als grootste transferflop ooit van PSV, op de voet gevolgd door Maxi Romero, voor wie in 2017 toenmalig technisch directeur Marcel Brands 10 miljoen euro betaalde en die maar 17 keer in actie kwam voor de Eindhovenaren. Romero is door PSV deze zomer opnieuw verhuurd aan het Argentijnse Racing Club en in die huurovereenkomst is een optie tot koop opgenomen, waardoor de Brabanders misschien nog iets terugzien van de investering.

Dat lijkt met Baumgartl, die de afgelopen twee seizoenen werd verhuurd aan Union Berlin, niet te gaan lukken. Trieste persoonlijke omstandigheden zijn daar mede debet aan geweest. Gedurende zijn verhuur aan Union werd bij de verdediger teelbalkanker geconstateerd, waardoor hij meerdere medische behandelingen moest ondergaan en lange tijd aan de kant stond. Door zijn ziekte kwam Baumgartl, die het seizoen ervoor nog basisspeler was bij Union, afgelopen seizoen slechts achtmaal in actie. Inmiddels is de Duitser helemaal hersteld. Deze week is hij met PSV naar Oostenrijk gereisd voor het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Baumgart werd in 2019 door toenmalig technisch directeur John de Jong voor 12 miljoen euro overgenomen van VfB Stuttgart. De Jong had die zomer geen heel gelukkige hand bij de samenstelling van de selectie. Ook Bruma, voor wie 12 miljoen euro werd betaald aan RB Leipzig, bleek geen schot in de roos, al wist PSV voor hem nog iets meer dan 4 miljoen euro te incasseren van Fenerbahce. Alleen op Ritsu Doan, die voor 7,5 miljoen euro werd overgenomen van FC Groningen, werd een klein plusje behaald. Die vertrok vorig jaar voor 8,5 miljoen euro naar SC Freiburg.