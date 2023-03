Statistieken: Oranje gaat af tegen Frankrijk na historische achterstand

Antoine Griezmann was al in de tweede minuut trefzeker, Dayot Upamecano maakte er in de achtste minuut 2-0 van en Kylian Mbappé zorgde in de 21e minuut voor de 3-0. Het betekende de slechtste start van Nederland sinds 1919, toen het tegen Zweden al na 20 minuten met 3-0 achter stond. In de slotfase schoot Mbappé ook nog de 4-0 binnen. Memphis Depay miste in blessuretijd nog een strafschop.

Oranje begon met Lutsharel Geertruida, Kenneth Taylor en Xavi Simons in de basis. Voor Geertruida was het zijn debuut, Simons verscheen voor het eerst aan de aftrap bij Oranje. Taylor werd na de dramatische beginfase gewisseld. Daley Blind viel in en speelde zijn honderdste interland.

Bekijk ook: Daley Blind schaart zich in select gezelschap op zwarte avond Oranje

Lees onder het statistiekenblok het live-verslag terug: