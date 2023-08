Amper vierhonderd Nederlanders bemachtigen kaartje voor WK-kwartfinale Oranje Leeuwinnen

Toch melden verschillende teleurgestelde Nederlandse fans op sociale media dat zij via de boekingssite van de FIFA geen kaartjes meer voor de wedstrijd kunnen krijgen. Met oproepen in Facebookgroepen hopen Nederlanders in Nieuw-Zeeland toch nog een zitplaats in het stadion te bemachtigen.

Plaats voor 34.000 toeschouwers

Er waren dinsdag 27.089 kaartjes verkocht voor de kwartfinale van Oranje, die vrijdag om 03.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Het stadion in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington biedt plaats aan zo’n 34.000 toeschouwers. Ook voor de FIFA in het onduidelijk waarom Nederlandse fans niet bij de kaartjes kunnen die nog niet zijn verkocht. Een woordvoerder van de wereldvoetbalbond wil alleen zeggen dat er nog „beperkt plaats” is.

Mogelijk hadden Amerikaanse fans massaal rekening gehouden met de kwartfinale in Wellington. Bij de achtste finale van Oranje afgelopen weekend in Sydney zaten ook veel fans uit de VS op de tribune. Nederland eindigde echter boven de VS in de groep en de Amerikaanse titelverdedigsters werden in de achtste finale uitgeschakeld door Zweden.