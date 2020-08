AZ legt zich neer bij tweede plaats

Dat maakte de club maandag bekend rond de loting, waarbij het werd gekoppeld aan het Tsjechische Viktoria Plzen.

„De loting voor de voorrondes van de UEFA Champions League heeft AZ antwoord gebracht op de herhaaldelijk gestelde vraag om de verdeling van de tickets, zoals besloten door de KNVB, te herzien. Nu er via deze indirecte weg antwoord is, zal de club zich daar niettemin bij neerleggen en geen mogelijke vervolgprocedure starten bij het CAS”, zo luidt de verklaring van de Alkmaarders.

„Het belang van AZ heeft altijd vooropgestaan”, stelt Algemeen Directeur Robert Eenhoorn. „Daarom is indertijd besloten de UEFA te vragen om de beslissing van de KNVB nader te bekijken. Nu de loting is geweest, hebben we uiteindelijk antwoord op onze vraag. Daar leggen we ons voor nu bij neer, we richten het vizier op de toekomst. En dan met name op de voorrondes voor de Champions League, de naderende competitie en de bouw van het nieuwe stadiondak.”