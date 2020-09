Jumbo-Visma countert kritiek: ’Totale onzin dat helm experiment was’

Primoz Roglic tijdens de slotbeklimming van de tijdrit. Ⓒ BSR Agency

PARIJS - Na de draai om de oren die Primoz Roglic in de allesbeslissende tijdrit van de Tour de France kreeg van Tadej Pogacar ontstond er een discussie over de helm die de 30-jarige Sloveense kopman van Jumbo-Visma droeg. Het beeld van het hoofddeksel dat juist aerodynamisch dient te zijn, zag er tijdens de slotklim naar La Planche des Belles Filles ongelukkig uit. Performance manager Mathieu Heijboer geeft uitleg: „Ik heb in artikelen gelezen dat het een experiment was, totale onzin.”