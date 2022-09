Celtic-aanvaller Kyogo Furuhashi doet een beetje dom

Wat Kyogo kennelijk even was vergeten is dat hij een schouderblessure had. Sterker nog de Japanse aanvaller van Celtic had al na vier minuten het veld moeten verlaten. Na het eindsignaal huppelde hij als een jong veulen over het gras met zijn arm in een mitella. Prompt ging hij onderuit en moest hij op de been worden geholpen door een ploeggenoot.

Vorige week was Kyogo Furuhashi nog de grote man bij Celtic in het met 9-0 gewonnen duel bij Dundee United. Daarin scoorde hij voor rust drie keer.

Celtic, kampioen van Schotland, gaat aan kop met de maximale score van 18 punten uit zes wedstrijden, Giovanni van Bronckhorst bleef met Rangers door de eerste competitienederlaag van het seizoen op 13 punten staan.