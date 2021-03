Pijnlijke nederlaag voor Luuk de Jong met Sevilla

Alle doelpunten vielen in de slotfase. De treffers van Elche CF kwamen op naam van Raúl Guti en Guido Carrillo. In de slotminuut van de reguliere speeltijd kopte Luuk de Jong nog raak namens de bezoekers, maar de gelijkmaker bleef uit in de extra tijd.

Bij Sevilla speelde verdediger Karim Rekik evenals De Jong de hele wedstrijd. Hun ploeg verloor vorig weekeinde thuis van FC Barcelona (0-2) en werd afgelopen woensdag door dezelfde tegenstander uitgeschakeld in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. Barça zegevierde in de return na verlenging met 3-0.

Door de nederlaag in Elche verzuimde Sevilla de vierde plaats op de ranglijst, die ook nog recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League, verder te verstevigen. Nummer 5 Real Sociedad heeft 6 punten minder. Elche CF staat dankzij de vijfde competitiezege nu 2 punten boven de degradatiestreep.

Sevilla speelt dinsdag in Duitsland de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse ploeg verloor thuis met 3-2.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga