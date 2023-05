Cardiff City klaagt FC Nantes aan voor 100 miljoen euro na dood Emiliano Sala

Cardiff nam de Argentijnse spits in januari 2019 over van de Franse club. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract had ondertekend, overleed de 28-jarige voetballer bij een vliegtuigcrash op weg naar Wales.

De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari 2019 met de zaak naar wereldvoetbalbond FIFA trok. Die gaf Cardiff opdracht de eerste zes miljoen van het aanvankelijke transferbedrag van 17 miljoen euro te betalen en sporttribunaal CAS bevestigde die uitspraak.

100 miljoen euro

„Na duidelijk te zijn afgewezen door FIFA, CAS en het Zwitserse federale hof, opent Cardiff een nieuw absurd juridisch front”, meldden de advocaten van Nantes. „Cardiff schatte de zogenaamde schade eerst op 17 miljoen en die eis werd verworpen. Nu, voor een civiele rechtbank, schat Cardiff dezelfde schade op 100 miljoen euro.”

De zaak staat gepland voor 22 juni.