Bouwman zorgt voor euforie na Etna-debacle: ’Dit is ongelooflijk’

Wielrennen

Stand van zaken Giro: terugblik op vrijdag en vooruitblik naar zaterdag

Koen Bouwman boekte vrijdagmiddag prachtig Nederlands succes in de Giro d’Italia. De Ronde van Italië is dagelijks te volgen via Telesport. In dit bericht vindt je een liveticker met alle statistieken over de etappe van de dag en een overzicht met alle nog te verrijden etappes.