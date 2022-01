’Niet bang zijn dat ik zomaar iemand bel om te vragen of hij Van Gaal wil opvolgen’

Van Leeuwen ziet het ontbreken van een voetbalachtergrond niet als een belemmering om dat proces goed te kunnen doorlopen. „Dat doe ik samen met de rvc en mijn collega’s. Ik heb de lead over die dossiers, maar zorg ervoor dat anderen met voetbalachtergrond hierbij aanhaken. Ik kom niet uit een ei. Er lopen hier veel mensen met kennis, ervaring en een netwerk in het topvoetbal. Je hoeft niet bang te zijn dat ik zomaar even iemand bel om te vragen of hij Van Gaal wil opvolgen. Die opvolging zal ik samen doen met de directeur topvoetbal die er gaat komen. Omdat ik geen voetbalinhoudelijke ervaring in het topvoetbal heb, wordt de directeur topvoetbal een heel belangrijke aanstelling. Dat proces moet zorgvuldig gebeuren. Daar gaan we uitgebreid de tijd voor nemen. Naar Oranje zelf heb ik op dit moment geen omzien. Louis is een goeie, een baas, die precies weet hoe hij alles wil hebben en daar heb ik veel vertrouwen in.”

In de papieren krant en op de website van De Telegraaf: een groot interview met Marianne van Leeuwen (60) de nieuwe directeur betaald voetbal Wie is deze nieuwe spin in het web in Zeist, de eerste vrouw op de belangrijkste directiepost bij de KNVB?