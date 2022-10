VIDEO Schmidt en Benfica profiteren van bizarre keepersblunder

Voetbal

AC Milan rekent af met zwak Juventus

AC Milan heeft in de Serie A de kater van de 3-0 oorwassing bij Chelsea weggespoeld. In eigen huis was het met 2-0 te sterk voor een zwak ogend Juventus. Hierdoor komen de Milanezen voorlopig naast koplopers Napoli en Atalanta, die zondag in actie komen.