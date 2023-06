Mourinho geeft arbiter Taylor op parkeerplaats volle laag: ’Jij bent een f*cking schande’

De beelden lijken Mourinho gelijk te geven. Een voorzet van Matic belandt op de arm van een verdediger van Sevilla. Strafschop volgens Mourinho, geen penalty volgens Taylor die liet doorspelen.

Ver na middernacht kwam het in de catacomben van de Puskas Arena in Boedapest tot een confrontatie tussen de Roma-trainer en scheidsrechter Taylor. Nou ja, confrontatie?! Het werd een scheldtirade van de Portugese coach richting de Engelse scheidsrechter waarbij de kindonvriendelijke termen voor het oprapen lagen. Vrij en gecensureerd vertaald houden wij het bij ‘Je bent een grote schande’.

Medaille in publiek smijten

Mourinho leed zijn eerste nederlaag als coach in een Europese finale. „Ik heb vijf finales gewonnen, maar ik ben nooit trotser geweest dan vandaag. De jongens hebben alles gegeven”, zei de flamboyante trainer, die dus weinig waardering kon opbrengen voor Taylor. De scheidsrechter nam volgens hem te veel beslissingen die nadelig uitpakten voor zijn ploeg. „Het was een onrechtvaardige nederlaag”, aldus Mourinho, die uit teleurstelling zijn medaille naar de tribunes smeet.

José Mourinho maakt aanstalten om zijn medaille in het publiek te smijten. Ⓒ ANP/HH

Roma kwam in de finale nog wel op voorsprong maar Sevilla stelde in de tweede helft gelijk. De stand veranderde niet meer zodat penalty’s de beslissing moesten brengen. Daarin haalde Sevilla het met 4-1. Voor de Spanjaarden was het de zevende keer (!) dat ze de Europa League wonnen, voor Mourinho was het de eerste van zes Europese finales die hij verloor.

Vaag over toekomst bij AS Roma

Het is niet duidelijk of Mourinho aanblijft als coach van AS Roma. „Ik wil blijven, maar mijn spelers verdienen meer, ik verdien meer. Daar wil ik niet meer voor vechten”, zei de Portugees ietwat raadselachtig nadat zijn club in Boedapest de finale van de Europa League had verloren van Sevilla.

„Ik ben te moe om het werk te doen als trainer, als woordvoerder van de club. Op dit moment zijn vragen over mijn toekomst niet belangrijk. Ik ga nu eerst op vakantie en dan zien we wel”, aldus de 60-jarige coach, wiens contract bij AS Roma nog een jaar doorloopt.