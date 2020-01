Sport Kort: Wielrenner Evenepoel (20) maakt meteen indruk in San Juan

Basketbal: Basketballers Bucks ook zonder Giannis productief

09.43 uur: Ook zonder vedette Giannis Antetokounmpo scoren de basketballers van Milwaukee Bucks er lustig op los. Tegen Washington Wizards kwam de ploeg uit op 151-131. Het was de 41e zege van het seizoen tegen zes nederlagen.

Khris Middleton was in vorm bij de Bucks

Khris Middleton kwam tot een door hem niet eerder bereikte score van 51 punten. Antetokounmpo keek met een pijnlijke schouder toe hoe zijn ploeg in het eerste kwart al 42 punten bij elkaar gooide, een record dit seizoen. Ook de score van 88 punten halverwege was een nieuwe mijlpaal.

Toronto Raptors is bezig met een knappe serie. De zege (130-114) bij Atlanta Hawks betekende de achtste overwinning op rij voor de titelverdediger in de NBA. Serge Ibaka en Pascal Siakam leverden met ieder 24 punten een aanzienlijke bijdrage aan het succes.

Wielrennen: Stroetinga wint zesdaagse van Berlijn

08.41 uur: Wim Stroetinga heeft de zesdaagse van Berlijn gewonnen. Dat deed de 34-jarige Nederlander van Vlasman CT samen met Moreno De Pauw. Voor de Belg betekende de wedstrijd in Berlijn zijn afscheid van de wielersport. De Pauw won in zijn loopbaan acht zesdaagsen; zeven keer gebeurde dat aan de zijde van zijn landgenoot Kenny De Ketele.

Stroetinga en De Pauw waren als vierde aan de slotdag begonnen. Met 505 punten hielden ze de Denen Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen (495) net achter zich. Stroetinga won eerder in 2017 en 2018 de Berlijnse zesdaagse, beide keren met Yoeri Havik. Met Havik won hij eerder dit jaar de zesdaagse van Rotterdam.

Wielrennen: Evenepoel grijpt leiding in San Juan

07.36 uur: Remco Evenepoel heeft de individuele tijdrit benut om het klassement van de Ronde van San Juan overhoop te gooien. Het Belgische supertalent van Deceuninck - Quick-Step was over ruim 15 kilometer veruit de snelste. Zijn winst in de derde etappe leverde de zaterdag 20 jaar geworden Evenepoel ook de leiderstrui op. De Argentijnse rittenkoers eindigt zondag.

Evenepoel bleef de Italiaan Filippo Ganna op het heuvelachtige parcours 32 seconden voor. De Spaanse veteraan Oscar Sevilla werd op 1 minuut en 8 seconden derde. De top 3 in het klassement is identiek aan de rituitslag.

Voor Evenepoel, vorig jaar onder meer winnaar van de Clásica San Sebastian en het EK tijdrijden, was het zijn zesde zege als prof: „Dit betekent dat ik goede benen heb en dat is een fijn gevoel, zo vroeg in het seizoen.”