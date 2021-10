Lionel Messi zet Argentinië op goede spoor met bijzondere treffer

Lionel Messi opende in de 38e minuut met een bijzondere treffer de score in Buenos Aires. De Argentijnen, met Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico de hele wedstrijd in de ploeg, liepen daarna uit naar 3-0.

Messi stoomde enkele minuten voor rust op, met de bal aan zijn voet. Op ruim 30 meter van het doel gaf de aanvoerder van de ’Albicelestes’ met de buitenkant van zijn linkervoet een dieptepass op Nicolás González. Zowel zijn teamgenoot als keeper Fernando Muslera van Uruguay miste de bal, die zo in het doel rolde. Rodrigo De Paul tekende kort voor rust voor de 2-0, Lautaro Martínez besliste het duel na ruim een uur spelen.

"Alles verliep perfect voor ons"

„Toen we eenmaal het eerste doelpunt hadden gemaakt, begonnen we de ruimte op het veld te vinden”, zei Messi, die zijn tachtigste treffer voor de nationale ploeg maakte. „Daarna kwamen goals vanzelf. Alles verliep perfect voor ons.”

Koploper Brazilië moest na negen overwinningen op rij het eerste puntenverlies in de WK-kwalificatie incasseren. Met Neymar na een schorsing terug in de ploeg en Ajax-aanvaller Antony in de laatste 20 minuten als invaller kwamen de Brazilianen niet verder dan 0-0 bij Colombia. Antony had enkele dagen eerder zijn debuut tegen Venezuela (3-1) opgeluisterd met een doelpunt. De 37-jarige verdediger Thiago Silva speelde zijn honderdste interland voor de ’Seleção’.

Brazilië koerst met 28 punten uit tien wedstrijden nog steeds onbedreigd af op kwalificatie voor het WK van volgend jaar in Qatar. Argentinië staat met 6 punten minder op de tweede plaats. De top 4 in Zuid-Amerika plaatst zich voor de mondiale eindronde. Ecuador en Uruguay staan met 16 punten uit elf duels op respectievelijk de derde en vierde plaats.

Brazilië ontvangt donderdag Uruguay, Argentinië speelt tegen Peru.