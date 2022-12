Premium Het beste van De Telegraaf

’Het kermisgehalte moest minder’ Koersbaas Michael Zijlaard verzint ’foefjes’ voor onvoorspelbare strijd in Zesdaagse

Door Hans Ruggenberg

Michael Zijlaard (hier links, naast Peter Schep) wilde bij zijn aantreden al een onvoorspelbare strijd zien door een gelijkwaardig veld te creëren

ROTTERDAM - Het gemor in Ahoy is verstomd, maar dat heeft wel wat tijd gekost. De deelnemers zijn inmiddels gewend aan de Wooning Zesdaagse Rotterdam, waar handjeklap taboe is. Vanaf dinsdag wordt elke dag weer het snot voor de ogen gereden. De prijzen worden niet meer aan de vergadertafel of in het rennerskwartier verdeeld, maar via een keiharde strijd op de baan. „Toen ik er in 2015 in stapte, wilde ik een onvoorspelbare strijd zien door een gelijkwaardig veld te creëren”, zegt koersdirecteur Michael Zijlaard, die ’foefjes’ heeft om de renners extra te motiveren.