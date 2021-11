Premium Het beste van De Telegraaf

Tien stellingen voor de Ajax-middenvelder Vader meest kritische volger van Ryan Gravenberch: ’Altijd wel iets aan te merken’

Door Mike Verweij

Ryan Gravenberch speelt woensdagavond tegen Borussia Dortmund normaal gesproken al zijn tiende wedstrijd in de Champions League. Ⓒ ANP/HH

DORTMUND - Het zegt alles over het gemak, waarmee Ryan Gravenberch zich in het eerste van Ajax heeft gespeeld. In Duitsland speelt de middenvelder – negentien jaar jong – woensdag tegen Borussia Dortmund alweer zijn tiende wedstrijd in de Champions League. De voorgaande negen duels startte hij allemaal in de basis en miste hij maar elf minuten. In de aanloop naar de kraker, waarin Ajax overwintering in het miljoenenbal kan veiligstellen, gaat Gravenberch in op tien stellingen.