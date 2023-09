West Ham United koploper in Premier League, Mohammed Kudus debuteert

De ploeg uit Londen won met 2-1 bij Luton Town. Coach David Moyes liet in de slotfase de van Ajax overgenomen aanvaller Mohammed Kudus debuteren.

West Ham United heeft na vier wedstrijden 10 punten. Landskampioen Manchester City dat nog zonder puntenverlies is kan zaterdag bij een zege op Fulham de koppositie weer overnemen.

West Ham speelde ook met de van Ajax gekochte Mexicaan Edson Álvarez. Jarrod Bowen zette de bezoekers in de eerste helft op 1-0. Kurt Zouma maakte in de slotfase de tweede treffer voor de ’Hammers’. Luton Town scoorde nog via Mads Juel Andersen in de extra tijd, maar kon de derde nederlaag niet meer voorkomen.

Bij Luton Town werd Tahith Chong in de slotfase gewisseld. Doelman Tim Krul die is overgekomen van Norwich City bleef op de bank.