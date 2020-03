Wielrenner Ramon Sinkeldam weer vrij: ’Die coronatests sloegen nergens op’

Ramon Sinkeldam Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het leek op een gegeven moment alsof heel Nederland met Ramon Sinkeldam meeleefde. Bijna twee weken zat hij gevangen in zijn hotel in Abu Dhabi, maar met zijn ’roomy’ Arnaud Démare vermaakte hij via Instagram elke dag het thuispubliek. Zondag werd hij met zijn ploeg Groupama FDJ bevrijd, waardoor Sinkeldam zich weer kon voegen bij zijn vrouw Sanne en hun twee kinderen. „Vooral de twijfel over wanneer we weg mochten, was frustrerend.”