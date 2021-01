FA Cup: Donny van de Beek en Manchester United met hakken over de sloot verder

Al in de vijfde minuut kopte McTominay raak na een corner vanaf de linkerflank. Halverwege de tweede helft bracht trainer Ole Gunnar Solskjaer aanvallers Marcus Rashford en Anthony Martial nog in, maar ook zij wisten de score niet op te voeren.

Bij United viel Eric Bailly in de slotfase van de eerste helft uit met een hoofdblessure nadat hij in botsing was gekomen met zijn eigen doelman Dean Henderson. Hij werd vervangen door Harry Maguire. Van de Beek deed de hele wedstrijd mee.

Erik Pieters ontsnapte met Burnley aan een pijnlijke nederlaag ontsnapt tegen Milton Keynes Dons, dat uitkomt in League One. De club uit de Premier League maakte pas diep in extra tijd gelijk (1-1) en uiteindelijk plaatste Burnley zich na strafschoppen (4-3) voor de volgende ronde.

De Tsjechische invaller Matej Vydra maakte in de 94e minuut gelijk namens de nummer 16 van de Premier League. Milton Keynes Dons is de nummer 16 van League One, het derde niveau van Engeland. Cameron Jerome had de bezoekers na een half uur op voorsprong gezet.

Leicester City won de uitwedstrijd tegen Stoke City, tegenwoordig uitkomend in het Championship, overtuigend. Leicester, de nummer 3 van de Premier League, zegevierde met 4-0 in Stoke-on-Trent.

Arsenal heeft verlenging nodig

Titelhouder Arsenal voorkwam uitschakeling in de verlenging. The Gunners versloegen in de derde ronde Newcastle United met 2-0 door doelpunten van de 20-jarige invaller Emile Smith Rowe en Pierre-Emerick Aubameyang in respectievelijk de 109e en 117e minuut.

Derby County, de voormalige club van trainer Phillip Cocu, liet zich verrassen door amateurclub Chorley FC. Het werd 2-0. Derby, dat in het Championship speelt, trad aan met voornamelijk jeugdspelers omdat de club te maken heeft met een corona-uitbraak.