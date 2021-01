FA Cup: Pieters en Burnley na strafschoppen door, Arsenal via verlenging

De club in de Premier League maakte pas diep in extra tijd gelijk (1-1) en uiteindelijk plaatste Burnley zich na strafschoppen (4-3) voor de volgende ronde.

De Tsjechische invaller Matej Vydra maakte in de 94e minuut gelijk namens de nummer 16 van de Premier League. Milton Keynes Dons is de nummer 16 van League One, het derde niveau van Engeland. Cameron Jerome had de bezoekers na een half uur op voorsprong gezet.

Normaal gesproken volgt er in de FA Cup na een gelijke stand na negentig minuten een replay, maar in verband met het drukke speelschema als gevolg van de coronacrisis wordt er dit seizoen verlengd. Bij Burnley deed Erik Pieters de hele wedstrijd mee.

Leicester City won de uitwedstrijd tegen Stoke City, tegenwoordig uitkomend in het Championship, overtuigend. Leicester, de nummer 3 van de Premier League, zegevierde met 4-0 in Stoke-on-Trent.

Arsenal heeft verlenging nodig

Titelhouder Arsenal voorkwam uitschakeling in de verlenging. The Gunners versloegen in de derde ronde Newcastle United met 2-0 door doelpunten van de 20-jarige invaller Emile Smith Rowe en Pierre-Emerick Aubameyang in respectievelijk de 109e en 117e minuut.