Martens laat training Oranje schieten

Tijdens de achtste finale tegen Japan, toen Martens zich met twee doelpunten ontpopte tot matchwinnaar, kwam de Limburgse niet ongeschonden uit de strijd. Ze kreeg tijdens de wedstrijd een tik en lijkt daar nog niet volledig van te zijn hersteld.

Woensdag verliet Martens in een rolstoel het hotel in Rennes om samen met haar ploeggenoten af te reizen naar speelstad Valenciennes, waar zaterdag onder tropische temperaturen zal worden afgetrapt. Volgens het weerbericht wordt het in Noord-Frankrijk 34 graden of meer.

De basisspeelsters mochten donderdag zelf kiezen of ze de hersteltraining op het veld of op de fiets afwerkten. Naast Martens kozen Stefanie van der Gragt, Vivianne Miedema en Merel van Dongen er ook voor om de training op het veld te laten schieten en op de hometrainer aan de slag te gaan. Van der Gragt miste het tweede en derde groepsduel vanwege knieklachten, maar stond tegen Japan weer in de basis.