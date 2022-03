Premium Het beste van De Telegraaf

Grootaandeelhouder sluit deal met City Football Group; deel aanhang is tegen Wat gebeurt er met NAC als de club in City-handen terechtkomt?

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Het Avondje NAC moet sowieso blijven, vindt de City Football Group. Ⓒ ProShots

De City Football Group, eigenaar van voetbalclubs in tien landen wereldwijd waaronder het vlaggenschip Manchester City, staat op het punt NAC Breda te kopen voor 7,1 miljoen euro. Tegen de overname is weerstand bij een deel van de NAC-aanhang. Anderen denken dat de club met de steun van CFG voor lange tijd een sterke speler in de Eredivisie wordt. Wat gebeurt er als NAC werkelijk in City-handen terechtkomt?