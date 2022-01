Stanley Menzo start zijn werk als bondscoach van Suriname

De 58-jarige oud-doelman van Ajax, PSV en het Nederlands elftal moet snel aan de bak. Op 28 januari wacht een duel met aartsrivaal Guyana en op 1 februari is Barbados de tegenstander.

Menzo ziet het als een enorme eer om als bondscoach van Suriname aan de slag te gaan. „Dat betekent heel veel voor mij. Ik ben geboren in Suriname, mijn ouders zijn er geboren, en ik ben altijd bezig geweest met iets terugdoen voor het voetbal in Suriname. Ik ben heel blij en trots dat ik daar nu op deze manier de kans voor krijg”, aldus Menzo in een eerder vraaggesprek met De Telegraaf.

Menzo was in Nederland als trainer werkzaam bij betaaldvoetbalclubs AGOVV, FC Volendam en SC Cambuur. Later werd hij trainer bij onder meer de Belgische club Lierse SK en Ajax Cape Town uit Zuid-Afrika. Hij komt over van Aruba, waar hij het voor het zeggen had bij de nationale ploeg.