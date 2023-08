Remco Evenepoel pakt goud op WK tijdrijden, bijrol Nederlanders

Voor Evenepoel is het na zilver in 2019 en brons in 2021 en 2022 zijn eerste WK-goud in het tijdrijden. Hij werd vorig jaar in Wollongong wel al wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij is ook de eerste Belg die de wereldtitel in deze discipline verovert.

Evenepoel legde het lange parcours ten noordoosten van Glasgow, dat werd afgesloten met een klimmetje in Stirling, af in 55.19. Daarmee dook hij 12 seconden onder de tijd van Ganna. Die was met 55.31 sneller dan de verrassend sterke Tarling. Het 19-jarige Britse talent, vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, kwam tot 56.07.

Met zijn wereldtitel kwam een grote droom uit voor Evenepoel. „Dat doe ik op een parcours dat misschien niet perfect was voor iemand van mijn postuur, maar ik had een superdag”, zei de Belg. „Ik kon steeds harder en sneller rijden dan was gepland en zat nog niet op mijn grenzen.”

De Nederlandse wielrenners konden zich niet mengen in de strijd om de topplaatsen. Jos van Emden eindigde als 36e in zijn laatste WK-tijdrit. De drievoudig Nederlands kampioen kwam tot een tijd van 59.58. Daarmee gaf de 38-jarige Schiedammer, die bezig is aan zijn laatste seizoen, 4.39 minuten toe op Evenepoel.

Van Emden keek bij de NOS tevreden terug op zijn actieve carrière die na dit seizoen eindigt. „Het heeft me veel gebracht, ik was niet het grote talent. Als je dan zo lang in het peloton kan rijden, een gewaardeerde kracht bent en zelf je uitslagen kan meepakken, dan is dat fijn. Zeventien overwinningen waarvan één rit in een grote ronde is een mooi aantal”, refereerde hij aan zijn tijdritzege in de Giro d’Italia van 2017. „Dat was het hoogtepunt.”

Daan Hoole, de nummer twee van het afgelopen NK, kwam tot een tijd van 59.29. De 24-jarige Zuid-Hollander werd daarmee 34e op zijn eerste WK tijdrijden.