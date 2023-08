Remco Evenepoel pakt goud op WK tijdrijden, bijrol Nederlanders

Voor Evenepoel is het na zilver in 2019 en brons in 2021 en 2022 zijn eerste WK-goud in het tijdrijden. Hij werd vorig jaar in Wollongong wel al wereldkampioen wielrennen op de weg. Hij is ook de eerste Belg die de wereldtitel in deze discipline verovert.

Evenepoel legde het lange parcours ten noordoosten van Glasgow, dat werd afgesloten met een klimmetje in Stirling, af in 55.19. Daarmee dook hij 12 seconden onder de tijd van Ganna. Die was met 55.31 sneller dan de verrassend sterke Tarling. Het 19-jarige Britse talent, vorig jaar nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, kwam tot 56.07.

De Nederlandse wielrenners konden zich niet mengen in de strijd om de topplaatsen. Jos van Emden eindigde als 36e in zijn laatste WK-tijdrit. De drievoudig Nederlands kampioen kwam tot een tijd van 59.58. Daarmee gaf de 38-jarige Schiedammer, die bezig is aan zijn laatste seizoen, 4.39 minuten toe op Evenepoel.

Daan Hoole, de nummer twee van het afgelopen NK, kwam tot een tijd van 59.29. De 24-jarige Zuid-Hollander werd daarmee 34e op zijn eerste WK tijdrijden.