Vriendin Straver: ’Hij was altijd blij op de motor’

Edwin Straver is 48 jaar geworden. Ⓒ Rallymaniacs

AMSTERDAM - In aanwezigheid van zijn familie is vrijdag Edwin Straver overleden. „We waren al gewaarschuwd dat Edwin veel zou lijden onder de reis naar huis. Dat het heftig zou zijn, maar we zijn blij dat hij naar Nederland is gekomen. Daardoor hebben we hem nog liefde en aandacht kunnen geven. We waren er met én voor elkaar”, aldus zijn vriendin Anja den Hollander met wie Straver tien jaar samenwoonde.