CCC trekt zich terug als sponsor wielerploeg

Sinds 2019 is CCC de geldschieter van het team dat voorheen onder de naam BMC reed. Oorspronkelijk sloot de wielerploeg een driejarige deal met CCC, tot 2022. Het zat er echter al een tijd aan te komen dat het vanwege de coronacrisis niet haalbaar was om het contract uit te dienen. De titelsponsor sneed al flink in de salarissen, moest vanwege de uitbraak van het virus winkels en fabrieken sluiten en als kers op de taart kelderde de waarde van de aandelen gigantisch. Als gevolg heeft CCC definitief besloten niet verder te gaan als sponsor van de wielerformatie.

Vanaf 2021 moet er dus een nieuwe sponsor gevonden worden. „We zijn actief aan het zoeken naar een nieuwe titelsponsor”, laat teambaas Jim Ochowicz weten in een verklaring. „We bevinden ons in een moeilijke tijd, maar ik weet zeker dat er bedrijven zijn die in wielrennen willen investeren”, aldus Ochowicz, die in 2007 de wielerploeg oprichtte.

Naast Van Avermaet, rijden ook Ilnur Zakarin, Matteo Trentin en Serge Pauwels voor CCC.

CCC-Liv

De Poolse fabrikant was ook sponsor van de vrouwenwielerploeg CCC-Liv, waar onder meer Marianne Vos voor rijdt. Het is vooralsnog niet bekend wat daar de stand van zaken is.