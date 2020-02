Van Gerwen na pijnlijk verlies: ’Ik kom terug, beter en sterker’

Michael van Gerwen heeft met zijn nieuwe pijlen nog niet het gewenste ritme te pakken. Ⓒ PDC

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Voor Michael van Gerwen zat het vrijdagavond in de eerste ronde van de Masters behoorlijk tegen. De nummer één van de wereld leed in Milton Keynes, waar hij de laatste vijf edities winnend had afgesloten, een zeldzaam verlies. De titelverdediger werd door Jonny Clayton uit het toernooi geknikkerd. Het eerste officiële optreden met zijn nieuwe pijlen van Winmau eindigde zo met een pijnlijke nederlaag.