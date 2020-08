FC Groningen zonder Arjen Robben naar Duitsland

De routinier blijft achter in Groningen, net als Görkem Can, Ahmed El Messaoudi, Patrick Joosten en Nicklas Strunck. Zij slaan de Duitse trip over en werken op het trainingscomplex van de noorderlingen een eigen programma af.

Robben deed vorige week een half uur mee in de oefenwedstrijd tegen Almere City FC. Het waren voor de 36-jarige aanvaller, die na een onderbreking van een jaar zijn profcarrière weer heeft opgepakt, zijn eerste speelminuten in de voorbereiding. Robben hoopt over ruim twee weken fit genoeg te zijn om in actie te komen bij de start van de competitie tegen PSV (13 september).

Trainer Danny Buijs heeft achttien spelers meegenomen naar Duitsland. FC Groningen oefent zaterdag in Lohne tegen Werder Bremen, de club van oud-Ajacied Davy Klaassen. Volgende week zondag sluiten de noorderlingen de voorbereiding af met een thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld.