Deze clubs stuntten wél in KNVB-beker

Alexander Büttner vliegt er met Vitesse uit tegen Swift. Ⓒ ANP Pro Shots

PSV stond met de rug tegen de muur in Veenendaal, maar uiteindelijk sleepten de kwakkelende Eindhovenaren er toch een overwinning uit in het bekertreffen met Tweededivisionist GVVV: 1-2. Mohamed Ihattaren voorkwam in de 118e minuut een levensgevaarlijke penaltyreeks. Het zou natuurlijk niet de eerste keer zijn geweest dat een amateurclub een grote Eredivisie-club te grazen nam. Telesport zet een aantal stunts op een rijtje.